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إحراق مركبة رئيس بلدية جنين

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 12:13

إحراق مركبة رئيس بلدية جنين
احتجاج العاملين في بلدية جنين (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أقدم مجهولون، فجر اليوم، السبت، على إضرام النار بمركبة رئيس بلدية جنين، فايز السعدي، أثناء توقفها أمام منزله.

وأعلن السعدي أن "الاعتداء وقع بحدود الساعة 2:30 فجرًا أمام منزله في الحي الشرقي من جنين".

وأوضح أن "منفذي الاعتداء شخصان كانا يستقلان دراجة نارية، وقد قاما بإلقاء زجاجة حارقة على المركبة ثم هربا من الموقع".

ولفت إلى أن الأضرار كانت محدودة، إذ تمت السيطرة على النار قبل اشتعال المركبة بشكل كامل أو انفجارها.

وقال: "أنا أعيش في حي سكني مكتظ، ولو حدث انفجار في المركبة لقُتِلَ العديد من السكان، ووقعت أضرارٌ كبيرة في المنطقة".

وفيما طالب المحافظ والأجهزة الأمنية بالكشف عن الفاعل ومحاسبته، لم يحدد رئيس البلدية إذا كان الاعتداء مرتبطًا بعمله في البلدية.

من جانبها، أعلنت نقابة العاملين في بلدية جنين تعليق الدوام اليوم، واعتصموا أمام مبنى البلدية احتجاجًا على الاعتداء.

واستنكرت النقابة في بيانٍ لها، الاعتداء على مركبة رئيس البلدية، مطالبة بمحاسبة الفاعل.

من جانبه، استنكر نائب رئيس البلدية، حكم عفيف زكارنة، وأعضاء المجلس البلدي "إقدام فئة ضالة وخارجة عن الصف الوطني بإحراق سيارة رئيس البلدية"، مطالبين المحافظ والأجهزة الأمنية بالأسراع في الكشف عن الفاعل وتقديمه للعدالة.

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#جنين
#إحراق
#فايز السعدي

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