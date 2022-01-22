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إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 08:23

إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد
صورة الأسير مرفوعة خلال مسيرة في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء أمس، الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها، لزيارة الأسير ناصر أبو حميد.

وأفاد الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها لزيارة الأسير ناصر أبو حميد للاطمئنان عليه. وحمل الشيخ، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد.

وطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح أبو حميد لتلقي العلاج.

ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بمرض السرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، منذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري.

والأسير أبو حميد معتقل لدى سلطات الاحتلال منذ عام 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال، والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

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#ناصر أبو حميد
#الحركة الأسيرة
#رئيس هيئة الشؤون المدنية
#حسين الشيخ
#التنسيق الأمني

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