إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء أمس، الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها، لزيارة الأسير ناصر أبو حميد.

وأفاد الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها لزيارة الأسير ناصر أبو حميد للاطمئنان عليه. وحمل الشيخ، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد.

الحكومة الاسرائيليه ترفض طلبا تقدمت به رسميا لزيارة الاسير ناصر ابو حميد للاطمئنان عليه . ونحن نحمل اسرائيل المسؤولية الكامله عن حياته.ونطالب المؤسسات الدوليه الرسمية والاهلية بالضغط على اسرائيل من اجل اطلاق سراحه للعلاج. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2022

وطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح أبو حميد لتلقي العلاج.

ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بمرض السرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، منذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري.

والأسير أبو حميد معتقل لدى سلطات الاحتلال منذ عام 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال، والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.​​​​​​​