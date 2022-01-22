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الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا و928 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 15:41

الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا و928 إصابة جديدة
حملة التطعيم في قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 461 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، اليوم السبت، أن حالتي الوفاة سجلتا في قطاع غزة، ومدينة بيت لحم.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن الإصابات الجديدة سجلت في: ضواحي القدس - 22 حالة، الخليل - 72 حالة، نابلس - 174 حالة، طوباس - 25 حالة، بيت لحم - 143 حالة، طولكرم - 44 حالة، رام الله والبيرة - 199 حالة، جنين - 33 حالة، قلقيلية - 5 حالات، سلفيت - 5 حالات، أريحا والأغوار - 28 حالة، قطاع غزة - 178 حالة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شخصت بعد إجراء 4,132 فحصا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 23 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية
#مي كيلة

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