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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا وينكل بالمحررة أمل طقاطقة

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 08:37

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا وينكل بالمحررة أمل طقاطقة
مداهمات واعتقالات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلف بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما قام جنود الاحتلال بالتنكيل والاعتداء على الأسيرة المحررة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير باقتحام مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد بسام الشلبي من السيلة الحارثية، والجريح إبراهيم أبو بكر من يعبد، ومحمد محمود الأحمد وأمين بشناق من رمانة.

كما اعتقلت فادي مروان النجار من بورين قضاء نابلس.

ومن محافظة رام الله، اعتقل الاحتلال المحرر أمير أبو الظاهر من أبو شخيدم، والطالب عيسى شلالدة من بيرزيت، وصهيب حمايل من أبو فلاح.

وأما في محافظة بيت لحم، جرى اعتقال 5 مواطنين من بيت فجار وهم: إياد سلطان طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، ورامي علي طقاطقة، وعايد محمد طقاطقة وماجد محمد طقاطقة.

وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول، وعمار، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.

واقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة المحررة أمل طقاطقة في بيت فجار واعتدوا عليها بالضرب وحققوا معها ومع شقيقها محمد.

وسلم الجنود الشاب محمد عمر طقاطقة بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ومن الخليل، اعتقل المواطن فادي أبو داود.

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#الضفة الغربية
#اقتحامات
#اعتقالات
#جيش الاحتلال
#أمل طقاطقة

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