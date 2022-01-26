كورونا في الضفة وغزة: وفاتان و7750 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة حالتي وفاة و7750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و905 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن حالتي الوفاة سجلتا في جنين.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802، بعد إجراء 14346 فحصا".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 21 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.