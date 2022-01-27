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وفاتان ونحو 4 آلاف و600 إصابة في الضفة وغزة بكورونا

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 16:33

وفاتان ونحو 4 آلاف و600 إصابة في الضفة وغزة بكورونا
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و797 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالتي الوفاة سجلتا في محافظتي طوباس 1، وطولكرم 1.

وقالت إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 61، طولكرم 294، الخليل 446، قلقيلية 111، رام الله والبيرة 694، سلفيت 100، نابلس 579، بيت لحم 327، جنين 265، طوباس 66، أريحا والأغوار 207، قطاع غزة 1398، بعد إجراء 13456 فحصا".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 50، طولكرم 25، الخليل 77، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 200، سلفيت 5، نابلس 125، بيت لحم 147، جنين 30، طوباس 8، أريحا والأغوار 30، قطاع غزة 95".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 120 مصابا، بينهم 18 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا

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