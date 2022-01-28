عشرات الإصابات وحالات الاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم طفل وصحافي بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة، اليوم الجمعة.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني، بينهم متطوع في الهلال الأحمر وهو د. عماد أبو جيش، الذي أصيب بمنطقة الكتف".

وأضاف أن "قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف بالرصاص ما أدى إلى تحطك زجاجها الخلفي، فيما أصيب 9 مواطنين بحالات اختناق إثر الغاز المسيل للدموع".

من المواجهات في بيت دجن، اليوم (وفا)

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب العشرات بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأوردت وكالة "وفا" أن "قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا".

وعلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "الاحتلال عرقل وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين نتيجة تجريفه الأراضي وإغلاقه طرقا زراعية مؤدية للجبل".

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ عدة شهور، وذلك ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

من المواجهات في كفر قدوم (الأناضول)

وفي كفر قدوم، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل وصحافي بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ نحو 17 عاما.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني ما أسفر عن إصابة طفل (13 عاما) بعيار في قدمه والصحافي ناصر شتية بعيار في يده، بالإضافة إلى إصابة شابين آخرين جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر".

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رددوا الهتافات الوطنية الداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

هذا، وأشارت معطيات إسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.