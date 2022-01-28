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5 وفيات و5380 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 15:15

5 وفيات و5380 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن 3 حالات وفاة سُجِّلت في قطاع غزة وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118، سلفيت 73، قلقيلية 68، جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758".

ولفتت إلى وجود 63 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 118 مريضا، بينهم 18 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت كالتالي: ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124، سلفيت 12، قلقيلية 8، جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120".

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