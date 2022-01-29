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الصحة الفلسطينية: 6 وفيات بكورونا و5,687 إصابة جديدة بالفيروس

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 13:38

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات بكورونا و5,687 إصابة جديدة بالفيروس
من حملة التطعيم في قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشخيص 5,687 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 905 حالات تعافٍ.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس - 3 حالات، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في كل من جنين وسلفيت وطوباس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: مدينة القدس - 2,720 حالة، قلقيلية - 78، طولكرم - 245، ضواحي القدس - 44، نابلس - 688، بيت لحم - 292، الخليل - 222، رام الله والبيرة - 468، سلفيت - 67، جنين - 227، طوباس - 43، أريحا والأغوار - 58، قطاع غزة - 535.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء 7,719 فحص تشخيص كورونا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1%، من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 156 مصابا، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#مي كيلة
#الحالة الوبائية

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