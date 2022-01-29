جامعة بيرزيت: الإغلاق يتواصل رغم إعلان الإدارة

تواصل إغلاق الحرم الجامعي في جامعة بيرزيت للأسبوع الرابع على التوالي، ومنعت الكتل الطلابية، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية، بناء على تعليمات كانت قد صدرت عن إدارة الجامعة، الأربعاء الماضي.

من جانبها، أعربت إدارة الجامعة عن "أسفها لاستمرار ممثلي الكتل الطلابية في إغلاق حرم الجامعة منذ أربعة أسابيع، ومنع الأساتذة والموظفين من دخوله اليوم (السبت).

وقالت الإدارة، في بيان على "فيسبوك"، إن إغلاق حرم الجامع "أعاق انتظام العملية التعليمية التي كان قد أعلن عنها مجلس الجامعة سابقًا".

واعتبرت أن استمرار هذا الاغلاق أمام 15 ألف طالب وأكثر من 1000 أستاذ وموظف، يلحق أبلغ الأذى بمصالح الطلبة والعاملين، وبقدرة الجامعة على أداء مهامها الوطنية والأكاديمية والمجتمعية".

كما أضافت أن الإغلاق "يضع الجامعة أمام تحديات وخيارات صعبة"، فيما أعاد مجلس الجامعة "تأكيد موقفه بأن أفضل الطرق لمعالجة الأزمة الراهنة تأتي من خلال حوار مفتوح في حرم جامعي مفتوح".

وفي بيان سابق، قالت الجامعة إن الأزمة لم تنشأ على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم من تنبيه الطلبة من قبل الإدارة في حوارات سابقة إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة.

وأضافت أنها فوجئت بإغلاق الحرم الجامعي من قبل الطلبة بعد ساعات الدوام، وعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب نقابية لم تسمع بها الإدارة من قبل.

ورأت الإدارة أن إغلاق الحرم الجامعي أمام 14 ألف طالب، وألف موظف، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى مئات الزائرين المحليين والدوليين، يعد مخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة بالدرجة الأولى، وللأعراف والمعايير النقابية الحقة بالدرجة الثانية.

وأكدت أن الاستمرار في الإغلاق يهدد مصير العملية الأكاديمية في الجامعة، بما فيه تأخير البدء في الفصل الثاني، وانعكاس ذلك سلبًا على الدورة الصيفية.

في المقابل، اتهم الطلاب المعتصمون إدارة الجامعة بالتعنت في الاستجابة لمطالبهم، وممارسة الضغوطات عليهم. وأكدت الحركة الطلابية أنها لن تتنازل ولن تسمح لإدارة الجامعة بـ"كسر عزيمتها".

وبدأ اعتصام الكتل الطلابية في بيرزيت قبل ثلاثة أسابيع تحت شعار "مستمرون"، لـ"استعادة الإرث الوطني للجامعة".

وتتضمن مطالب الحراك تنفيذ ما تم توقيع العمل عليه في الاعتصام الطلابي الماضي (في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، وعدم محاسبة أي طالب على خلفية عمله النقابي والسياسي داخل أسوار الجامعة، سواءً كان ينتمي لأطرٍ طلابية أو مستقل.

وكانت قوات خاصة لجيش الاحتلال اقتحمت في مطلع الشهر الجاري، محيط جامعة بيرزيت واعتقلت عددا من الطلاب وممثلي الكتل، من بينهم ممثل الكتلة الإسلامية الطالب الجريح إسماعيل البرغوثي، والذي مددت اعتقاله ونقلته إلى سجن مجدو.