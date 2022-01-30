الاحتلال يداهم منازل في القدس وينفذ اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد الخطيب، ونديم الخطيب، وعودة الخطيب، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وفي سياق متصل، كانت قد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات يوم أمس السبت، طالت عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، واحتجزت آخرين أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.

وذكر مدير نادي الأسير، في جنين، منتصر سمور لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ياسر جرادات (23 عامًا) أثناء تواجده في المسجد الأقصى، فيما احتجزت شبانا آخرين وأفرجت عنهم لاحقًا.

وفي المحافظات الجنوبية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بالقرب من "السياج الفاصل" شمال شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع، اعتقلت شابًا مجهول الهوية بالقرب من السياج الفاصل شرقي جباليا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفرجت عن آخر بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شويكي، وعادل الجعبري، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب مجد كبها، وهو من داخل أراضي عام 1948، أثناء تواجده قرب أحد أبواب الأقصى، واقتادته لأحد مراكزها، ولكنها أفرجت عنه بعد ساعات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 5 أيام.