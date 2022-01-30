الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات والاحتلال يغلق طريقا ويصادر تسجيلات كاميرات

هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق جنين نابلس، فيما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، طريقًا يؤدي إلى منطقة تاريخية قرب قرية بُرقة شمال غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، ما أدى إلى تكسير نوافذ وزجاج بعضها".

كما ذكر دغلس أن "جيش الاحتلال، أغلق الطريق المؤدي إلى منطقة المسعودية التاريخية قرب قرية بُرقة بسواتر ترابية".

وأضاف أن "12 عائلة فلسطينية تعيش في هذه المنطقة التي تعاني من الحصار والتضييق والإغلاق للمرة السادسة على التوالي".

وأوضح دغلس أن "هناك إجراءات غير مسبوقة يفرضها الجيش الإسرائيلي بحق أهالي قرية بُرقة، منها إقامة حواجز وإغلاق مداخلها وحصارها بشكل مشدد منذ أكثر من 45 يوما".

وتابع: "بالمقابل يتم السماح للمستوطنين بالدخول إلى جبل القبيبات (منطقة كانت مقامة عليها مستوطنة "حومش" المخلاة)من أراضي قرية بُرقة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وهو ما يثير غضب أبناء القرية ليخرجوا لمنع المستوطنين من الدخول ومقاومتهم، خشية تنفيذ اعتداء على منازل القرية كما حدث في السابق".

وشدد دغلس على أن "هذا التوتر لن يزول إلا بمنع المستوطنين من العودة إلى جبل القبيبات وإحياء مستوطنة ’حومش’ من جديد، في منطقة يعيش فيها 35 ألف فلسطيني".

وضمن الاعتداءات الإسرائيلية، أفاد دغلس بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة تل جنوب غرب نابلس، وصادر تسجيلات الكاميرات في منطقة المربعة المطلة على الشارع الالتفافي ومستوطنة ’يتسهار’".