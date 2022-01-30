قوات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا في منطقة الأغوار

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا فلسطينيا شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، إن "قوة إسرائيلية برفقة جرافة داهمت قرية العقبة في الأغوار الشمالية، وشرعت بعملية هدم منزل من الإسمنت والطوب، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة ‘ج‘".

وأوضح بشارات لوكالة "الأناضول" أن المنزل يعود للمواطن إبراهيم طالب، ومخطر منذ 3 شهور بالهدم.

وبيّن أن المواطن تقدم بطلب للسلطات الاحتلال الإسرائيلية لترخيص المنزل، غير أنها رفضته بدعوى أنه شيد في منطقة مصنفة "ج".

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح من الاحتلال الإسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.