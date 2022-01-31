اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما واصلت جماعات المستوطنين العربدة والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

هاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، ما أدى إلى تكسير نوافذ وزجاج بعضها.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ منتصف كانون أول الماضي بشكل غير مسبوق، ضد الأهالي وممتلكاتهم خاصة في منطقتي شمال وجنوب نابلس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من قراوة بني حسان في سلفيت وهم: مسلم مرعي، ومؤمن جمال مرعي، وساهر عمار مرعي، ومحسن محمود مرعي ومحمود عبد الكريم مرعي.

كما اعتقلت محمد الونة وعبد الترب من جنين.

ومن محافظة رام الله، اعتقل جنود الاحتلال زيد مطر ومهدي الظاهر من مخيم الجلزون، وقصي عوض المصري وخالد محمد المصري وفارس شلش من شقبا.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال معروف فهد، ومحمد السراديح، ومحمد بالو، وعمار شقبوعة من أريحا، إلى جانب محمد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، ومحمد محمود مناصرة وعدي سمير أبو شرار وقصي سمير أبو شرار من مخيم عين السلطان.

ووفي محافظة الخليل، جرى اعتقال أحمد شلالدة وتوفيق قنديل من الخليل، بالإضافة إلى بشير سلامة الحروب من دير سامت، ومحمود طقاطقة من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات للاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابين بعد تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها والاعتداء عليهما.

ومن بيت عنان، اعتقل الاحتلال محمد عبد السلام ربيع، وفتح منزل الشاب أحمد بكر ربيع وسلم ذويه بلاغا بخط اليد لمراجعة مخابرات الاحتلال.