الاحتلال عازم على هدم منزل الأسير غيث جرادات

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عائلة الأسير الفلسطيني غيث جرادات (18 عاما) المقيمة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قراره هدم منزل العائلة.

وينسب الاحتلال للأسبر جرادات بالمشاركة في عملية إطلاق نار، جرت شمالي محافظة نابلس (شمال) في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وجرح آخريْن.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه أبلغ عائلة جرادات قراره هدم الطابق الذي كان يقيم فيه، دون تحديد موعد تنفيذ القرار.

وأضاف أن القرار صدر بعدما رُفض طلب تقدمت به عائلة جرادات ضد هدم شقة ابنها في المحكمة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عامًا) وخالهم محمد يوسف جرادات خلال عملية في بلدة السيلة الحارثية فجر 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما اتهمتهم بالضلوع في عملية "حومش".

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير غيث لمدة تزيد عن أسبوعين.

وتتّبع سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة "العقاب الجماعي" المتمثل في هدم منازل منفذي العمليات، في خطوة تلاقي رفضا واستنكارا من المنظمات الحقوقية.