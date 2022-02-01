اعتقالات بالضفة ومواجهات عند قلنديا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال عند حجاز قلنديا.

وتشن قوات الاحتلال يوميا حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس وبلداتها وضواحيها، حيث يتم ترويع السكان وملاحقتهم بمداهمة واقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم 14 مواطنا وهم: عمر أبو عطية، وفتحي عماد، وحمزة عقل، وكفاح طملية، وإيهاب أبو شوشة، وحمادة حماد، وأحمد براش، وابراهم العطعوط، وحسين رضوان، ومهند سمارة، ومحمد أبو صيدة، ومحمد اليويو، ويزن عابد، وعوض النوباني.

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من بلدة تقوع، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامي علي صباح، ومحمود كامل صباح، ومحمد علي صباح، وأمجد نايف صباح، وأحمد خالد صباح، ومأمون سليم صباح، ومحمد خلف صباح، وياسين يوسف صباح، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة تقوع، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وهم محمد سليم صباح، ومحمد سالم صباح، وإبراهيم فؤاد صباح، وأحمد رياض صباح بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل مجدي أبو سمرة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في شارع المطار قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد مواطنون أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها شارع المطار.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من القنابل الغازية صوب الشبان، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوفهم.