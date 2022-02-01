الاحتلال يحاصر منزل الشهيد أبو شخيدم تمهيدا لهدمه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط ومنزل الشهيد فادي أبو شخيدم لهدمه وإغلاقه، علما أن المنزل يقع في عمارة سكنية في الطابق الثالث.

وأفاد شهود عيان أن المئات من عناصر القوات الخاصة برفقة طواقم الهدم، اقتحمت مخيم شعفاط وانتشرت في شوارعه بالكامل، ثم داهمت منزل الشهيد فادي أبو شخيدم وأبلغت العائلة بأنه سيتم تنفيذ قرار هدم المنزل.

وأوضحت عائلة أبو شخيدم أن قوات الاحتلال حاصرت البناية وطالبت من أفرادها التواجد في غرفة واحدة، وخلال ذلك اقتحمت قوة خاصة منزل الشهيد أبو شخيدم الذي يقع في الطابق الثالث.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الشهيد أبو شخيدم، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المكان معززة بوحدات خاصة قامت بالاعتداء والتنكيل بالمواطنين وسكان الحي الذي يتواجد به منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراض المقدم من قبل عائلة الشهيد أبو شخيدم ضد الأمر العسكري القاضي بهدم منزلها.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية، رفضت مطلع شهر كانون ثاني/يناير الماضي، اعتراض العائلة، ضد الأمر العسكري بهدم منزلها في مخيم شعفاط، وعقب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل واستكملت أخذ قياساته النهائية، وصورته للمرة الثانية، وفحصت الجدران تمهيدا لهدمه.

واستشهد فادي أبو شخيدم في الـ21 من شهر تشرين ثاني 2021، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في طريق باب السلسلة في القدس القديمة، أسفر عن استشهاده عقب إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه.

كما أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة آخر وشرطيين للاحتلال أيضا بجروح طفيفة.

أعقب ذلك، سلسلة من الإجراءات العقابية بحق زوجة وأبناء الشهيد أبو شخيدم، حيث تم التحقيق معهم كبارا وصغارا، حتى ابنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات اعتقل وتم التحقيق معه.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل العائلة عدة مرات، وأزالت جميع اللافتات التي تحمل صور الشهيد والتي نشرت في أزقة وشوارع المخيم.