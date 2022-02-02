اعتقالات بالضفة والقدس وهدم منشأة في عناتا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، بينمها هدمت جرافات بلدة الاحتلال منشأة في بلدة عناتا بضاحية القدس.

وهدمت جرافات بلدية الاحتلال بالقدس صباح اليوم الأربعاء، منشأة في بلدة عناتا، حيث أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا يعود لعائلة حداد في بلدة عناتا. مشيرة إلى أنه يستخدم كمخزن ومستودع لمواد البناء.

كما هدمت جرافات الاحتلال، أمس الثلاثاء، شقتين في بلدة الطور بحجة البناء دون ترخيص، وتعود ملكية الشقتين لعائلة كرامي.

إلى ذلك، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الأخير 11 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في عمليات مقاومة شعبية.

فمن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ياسين صبحي حامد، ونجليه عماد وأحمد، من بلدة سلواد، بعد تفتيش منزل العائلة وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت القوات نجله محمد ياسين، منذ أكثر من أسبوع، وهو ما يزال محتجزا في أحد مراكز التحقيق التابعة للمخابرات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحام قرية كفر عين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي محافظة طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمال عجاج، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة صيدا.

وطالت الاعتقالات حسان أبو حسين من مدينة الخليل، والشابين محمد حمزة عبيد من القدس المحتلة، وليث كسابرة من بلدة بيت عنان.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد داود ذويب، بعد دهم منزله وتفتيشه في قرية زعترة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار صوب قوات الاحتــلال، خلال انسحابها من بلدة كفر راعي قضاء جنين.