كورونا في الضفة وغزة: 13 وفاة و10374 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 13 حالة وفاة و10374 إصابة جديدة إثر عدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 2172 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الأربعاء.

ويستدل من التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة و3 حالات في الخليل وحالتان في جنين وأخريين في كل من طولكرم ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 571، طولكرم 638، الخليل 178، بيت لحم 624، قلقيلية 155، رام الله والبيرة 1140، سلفيت 84، جنين 380، نابلس 1043، طوباس 95، أريحا والأغوار 157، قطاع غزة 2469، مدينة القدس 1840".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 201، طولكرم 21، الخليل 315، بيت لحم 292، قلقيلية 48، رام الله والبيرة 455، سلفيت 46، جنين 107، نابلس 345، طوباس 132، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 150".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 86.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 188 مريضا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.