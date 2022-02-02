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مصرع فتى جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 07:06

مصرع فتى جراء حريق بشقة سكنية بالقدس
تخليص الجثة من الشقة المشتعلة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي فتى (13 عاما)، مصرعه جراء حريق شب في عمارة سكنية في حي المصرارة في القدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق شب في شارع دانييال بحي المصرارة بالقدس، وعمد طاقم الإطفاء على إخماد الحريق الذي شب بشقة سكنية في عمارة مؤلفة من 4 طوابق.

وأتضخم خلال عملية إخماد الحريق أن شخصا متواجد داخل الشقة المشتعلة، وعملت الطواقم على تخليص العالق وأتضح أنه توفي قبل تخليصه، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاته.

وعملت الطواقم على إخماد النيران، وشرعت بالتعاون مع الشرطة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق بالشقة السكنية.

ولقي 10 أشخاص مصارعهم خلال أيام، إثر تعرض غالبيتهم للاختناق، جراء استخدام غير سليم لوسائل تدفئة مختلفة، أو جراء أعطال أصابت الوسائل المذكورة، في مناطق 48 والضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت بعضها حرائقَ أسفرت عن إصابات كذلك، بالإضافة إلى أضرار مادية جسمية لحِقت بممتلكات.

بودكاست عرب 48

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