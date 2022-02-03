اعتقالات بالضفة وإرباك ليلي في بيتا رفضا لشرعنة "إفياتار"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تجددت فعاليات الإرباك الليلي في بيتا رفضا لخطة شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 7 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقل جنود الاحتلال عمرو إبراهيم زيود من السيلة الحارثية قضاء جنين، والأسير المحرر أدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث، وعمر أحمد عودة من قرية حبلة قضاء قلقيلية.

كما جرى اعتقال مهيب أبو صلاح من طوباس، ومعتز كايد خلف من دير استيا قضاء سلفيت.

وفي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين مصطفى الحسنات ورامز اللحام.

ومع مداهمات واقتحامات الاحتلال، نظم "حراس الجبل" في بلدة بيتا قضاء نابلس فعاليات الإرباك الليلي رفضا لقرار الاحتلال شرعنة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وأشعل الشبان كميات كبيرة من إطارات الكاوتشوك في محيط جبل صبيح، مطلقين هتافات وشعارات تعبر عن رفضهم لعودة المستوطنين إلى الجبل.

وجاءت الفعالية ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيخاي ماندلبليت، المصادقة على الخطة الهيكلية للبؤرة الاستيطانية، ما يمهد الطريق أمام عودة المستوطنين إليها.

وكان حراس الجبل في بيتا قد شرعوا في يونيو من العام الماضي بتنظيم فعاليات إرباك ليلي بشكل يومي بعد أيام قليلة من بدء إقامة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

ونجحت هذه الفعاليات بإجبار الاحتلال على إخلاء المستوطنين من البؤرة في يوليو الماضي.