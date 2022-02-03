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6 وفيات ونحو 8 آلاف إصابة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 14:38

6 وفيات ونحو 8 آلاف إصابة بكورونا في الضفة وغزة
فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في الضفة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3477 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في نابلس، وحالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250".

وأعلنت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 85.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 88 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 224 مريضا، بينهم 27 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#نابلس
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#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
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