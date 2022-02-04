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كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و6570 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 19:24

كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و6570 إصابة جديدة
تطعيم ضد كورونا في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 10 حالات وفاة و6570 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 6595 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة.

وجاء في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 5 حالات وفاة سجلت في غزة وحالتان في طولكرم وحالة واحدة في كل من بيت لحم وجنين والخليل.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 339، بيت لحم 355، ضواحي القدس 139، سلفيت 122، الخليل 764، طوباس 88، قلقيلية 97، رام الله والبيرة 510، نابلس 526، جنين 306، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 3254".

وتابعت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 972، بيت لحم 699، ضواحي القدس 15، سلفيت 122، الخليل 564، طوباس 90، قلقيلية 230، رام الله والبيرة 726، نابلس 1299، جنين 658، أريحا والأغوار 120، قطاع غزة 300".

وبيّنت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 85.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

ولفتت الكيلة إلى وجود 95 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

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