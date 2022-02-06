787 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع بالانتخابات الفلسطينية المحلية

أظهرت بيانات سجل الناخبين النهائي المقرر أن تجري على أساسه المرحلة الثانية من الانتخابات الفلسطينية المحلية 2021، أن 787 ألف ناخب مؤهل للاقتراع في المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تحديث سجل الناخبين في أعقاب مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض التي جرت خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويفتح باب الترشح للانتخابات المحلية "المرحلة الثانية" يفتح صباح يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 17 شباط/فبراير الجاري، وبالإمكان الحصول على نماذج الترشح والاطلاع على الشروط وكامل التفاصيل من خلال موقع لجنة الانتخابات، علما أن المرحلة الثانية ستجري في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية، وسيكون الاقتراع يوم السبت الموافق 26 آذار/مارس المقبل.

وبحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد المسجلين وفقا للسجل النهائي بلغ 2.61 مليون مواطن ومواطنة، من بينهم 787 ألف ناخب وناخبة مؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، منهم قرابة 7300 ناخب وناخبة من ذوي الإعاقة.

وتبلغ نسبة الذكور المؤهلين للاقتراع في هذه المرحلة من الانتخابات 51% (402 ألف)، والإناث يمثلن 49% (384 ألفا).

وبحسب الفئات العمرية، يبلغ عدد المؤهلين للاقتراع من الفئة (18-22 عاما) أكثر من 114 ألفا، والفئة العمرية (23-40) ما يزيد على 360 ألف ناخب وناخبة، الفئة من (41-60 عاما) نحو 227 ألف ناخب، ومن تزيد أعمارهم على 60 عاما فيصل عددهم إلى أكثر من 84 ألفا.

ولفتت اللجنة إلى أنها نشرت أرقاما وإحصائيات شاملة حول السجل النهائي للناخبين وتوزيعهم على كل المحافظات من خلال موقعها الإلكتروني وقامت بتسليم نسخ من السجل النهائي للفصائل والأحزاب المعتمدة، وستقوم بتسليم نسخ أخرى للقوائم التي ستقبل طلبات ترشحها.

من جانب آخر، كثفت اللجنة من جهودها لتوضيح شروط الترشح وآلياته للأحزاب والمواطنين والمهتمين من خلال حملة التوعية والتثقيف التي انطلقت قبل أيام وستتواصل خلال فترة الترشح، وشملت عقد عدة ورش عمل ولقاءات واجتماعات في جميع محافظات الضفة مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية.

إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ حملة توعوية تشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والنشر من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي رسائل تحفز المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابات، خاصة فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي ترد على الرقم المجاني.