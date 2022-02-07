كورونا في الضفة وغزة: 15 وفاة ونحو 8 آلاف إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 18 حالة وفاة ونحو 7931 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 8010 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وحسب التقرير اليومي حول الحالة الوبائية فإن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل ومثلهما في طولكرم و3 حالات في بيت لحم ومثلها في نابلس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 629، قلقيلية 204، طوباس 145، سلفيت 288، ضواحي القدس 235، بيت لحم 629، رام الله والبيرة 2329، نابلس 833، الخليل 23، جنين 751، أريحا والأغوار 200، قطاع غزة 400، مدينة القدس 1154".

وبينت أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 296 مريضا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.