  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في الضفة وغزة: 15 وفاة و7682 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 15:09

كورونا في الضفة وغزة: 15 وفاة و7682 إصابة جديدة
فحوصات لتشخيص الإصابة بكورونا في غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 15 حالة وفاة و7682 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 8776 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء.

وبيّن التقرير اليومي حول الحالة الوبائية تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في الخليل، حالتان في بيت لحم، 3 حالات في جنين، حالة واحدة في كل من ضواحي القدس وطوباس بالإضافة إلى حالتين في نابلس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 275، طوباس 77، رام الله والبيرة 617، قلقيلية 89، ضواحي القدس 84، جنين 268، بيت لحم 199، نابلس 393، سلفيت 69، الخليل 150، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 3050، مدينة القدس 2370".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 477، طوباس 79، رام الله والبيرة 1238، قلقيلية 226، ضواحي القدس 337، جنين 386، بيت لحم 484، نابلس 969، سلفيت 401، الخليل 539، أريحا والأغوار 140، قطاع غزة 600، مدينة القدس 2900".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 321 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#الضفة
#وفيات كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال
نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

2022-02-08

محاكمة أسرى الجلبوع: النيابة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية
محاكمة أسرى الجلبوع: النيابة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية

2022-02-08

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يدعون لاقتحام بلدات نابلس
اعتقالات بالضفة ومستوطنون يدعون لاقتحام بلدات نابلس

2022-02-08

الأكثر قراءة

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

2022-02-07

"دويتشه فيله" تفصل صحافيين بينهم فلسطينيتان بزعم معاداة الساميّة

2022-02-07
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

2022-02-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

2022-02-07
حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

2022-02-07