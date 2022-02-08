كورونا في الضفة وغزة: 15 وفاة و7682 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 15 حالة وفاة و7682 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 8776 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء.

وبيّن التقرير اليومي حول الحالة الوبائية تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في الخليل، حالتان في بيت لحم، 3 حالات في جنين، حالة واحدة في كل من ضواحي القدس وطوباس بالإضافة إلى حالتين في نابلس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 275، طوباس 77، رام الله والبيرة 617، قلقيلية 89، ضواحي القدس 84، جنين 268، بيت لحم 199، نابلس 393، سلفيت 69، الخليل 150، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 3050، مدينة القدس 2370".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 477، طوباس 79، رام الله والبيرة 1238، قلقيلية 226، ضواحي القدس 337، جنين 386، بيت لحم 484، نابلس 969، سلفيت 401، الخليل 539، أريحا والأغوار 140، قطاع غزة 600، مدينة القدس 2900".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 321 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.