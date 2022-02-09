إضراب بمدن بالضفة حدادا على شهداء نابلس

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الأربعاء، العديد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة أمس الثلاثاء في منطقة المخفية بنابلس.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب الشامل، حدادا على أرواح الشهداء.

كما عم الإضراب منطقة طولكرم والخليل وجنين ورم الله، وشمل الإضراب إغلاق المحال التجارية، وتقرر تعطيل بعض أقسام البلديات باستثناء الأقسام الميدانية التي تعمل ضمن برنامج للفترة الصباحية.

وقال محافظ نابلس اللواء، إبراهيم رمضان، في بيان إن "اليوم الأربعاء، هو يوم إضراب شامل في محافظة نابلس، وذلك حدادا على أرواح الشهداء الثلاث الذي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم".

واستشهد، أمس، أدهم مبروك (الشيشاني)، ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، وشيع أهالي نابلس أبناءهم الثلاثة وأعلنوا الإضراب الشامل.

ومساء الثلاثاء، شيعت جماهير غفيرة من محافظة نابلس، جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوة خاصة تابعة للاحتلال بمنطقة المخفية.

وانطلقت جنازة الشهداء من أمام مشفى رفيديا في مدينة نابلس باتجاه دوار الشـهداء وسط المدينة.

ورددت جماهير نابلس هتافات "الانتقام الانتقام يا سرايا ويا قسام"، و"فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية"، و"حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".

وبعزم، وثبات، هتفت والدة الشهيد أدهم مبروكه لنجلها في محيط مشفى رفيديا بنابلس، وسط الزغاريد والتكبيرات حيث انطلق الموكب إلى ميدان الشهداء وصليّ عليهم صلاة الجنازة، ثم ووروا الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة.

شهدت عدة محافظات بالضفة الغربية، مساء الثلاثاء، سلسلة من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، إلى جانب العديد من الاعتداءات التي نفذت من قبل مجموعات المستوطنين.

وأُعلن عن إصابة 53 مواطنا جراء مواجهات وقعت في منطقتي برقة وبيتا بمحافظة نابلس.