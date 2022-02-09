  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 10:11

اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
مستوطنون يقتحمون الأقصى صباح اليوم (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة والقدس يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة حزما قضاء، واعتقلت عددًا من المواطنين.

وطالت الاعتقالات بحزما وليد الخطيب، زايد الخطيب، محمد صلاح الدين، عصام الخطيب، ومحمد الخطيب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر يوسف شلاتوة من قرية عابود قضاء رام الله.

وفي القدس، ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى مضايقاتها اللامحدودة بحق الحراس والسدنة والمرابطين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والغرامات والإبعاد عن المسجد الأقصى، لأجل تركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#مستوطنون
#اقتحامات
#اعتقالات
#الأقصى

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضراب بمدن بالضفة حدادا على شهداء نابلس
إضراب بمدن بالضفة حدادا على شهداء نابلس

2022-02-09

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الضفة
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الضفة

2022-02-08

إغلاق جامعة بيرزيت يتواصَل: 8 طلّاب يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
إغلاق جامعة بيرزيت يتواصَل: 8 طلّاب يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

2022-02-08

الأكثر قراءة

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

2022-02-08
حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

2022-02-08
الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

2022-02-08

"صدمة إسرائيلية زائفة": شاكيد وبينيت أوصيا باستخدام برامج NSO

2022-02-08
تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

2022-02-08