اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة والقدس يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة حزما قضاء، واعتقلت عددًا من المواطنين.

وطالت الاعتقالات بحزما وليد الخطيب، زايد الخطيب، محمد صلاح الدين، عصام الخطيب، ومحمد الخطيب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر يوسف شلاتوة من قرية عابود قضاء رام الله.

وفي القدس، ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى مضايقاتها اللامحدودة بحق الحراس والسدنة والمرابطين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والغرامات والإبعاد عن المسجد الأقصى، لأجل تركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.