جيش الاحتلال يهدم منشآت في الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت فلسطينية، بمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة إذنا، جنوبي الضفة، هدم جيش الاحتلال منزلا بحجة بنائه في المنطقة المصنفة "ج".

وقال عصام الطميزي، صاحب المنزل المهدوم، إن المنزل يقع غرب البلدة، قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل، مشيرا إلى وجود خمس إخطارات هدم، لمنازل أخرى بنفس المنطقة.

وأضاف أن المنزل المهدوم بمساحة نحو 75 مترا مربعا، ويستخدمه خلال تواجده في أرض زراعية يملكها في ذات المنطقة.

وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص يُعد الحصول عليها شبه مستحيل.

وشمالي الضفة، قال مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، إن جيش الاحتلال هدم دفيئات زراعية مقامة على أرض مساحتها نحو ستة دونمات، في بلدة جيوس شرقي المدينة.

وأضاف أن الدفيئات كانت مزروعة بالخضار "خيار وبندورة"، مقدرا خسارة صاحبها بنحو 300 ألف دولار.

وذكر أن سلطات الاحتلال تتذرع بوجود الدفيئات في المنطقة "ج" وقرب جدار الفصل العنصري.

إخطارات وقف عمل وبناء

كما سلمت سلطات الاحتلال، اليوم، تسعة إخطارات وقف عمل وبناء، في قرية قريوت جنوب شرق نابلس.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان، بشار قريوتي، إن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة "الدبابيس"، وسلمت تسعة إخطارات وقف بناء لتسعة منازل ومنشآت بينها عمارة سكنية مكونة من ثماني شقق، وحظيرة أغنام.

وأشار إلى أن 14 عائلة تسكن هذه المنازل، ويقع بعضها في المناطق المصنفة "ب"، وحاصلة على تراخيص من الحكم المحلي، منوها إلى أن هذا هو الإخطار الثالث الذي يتلقاه الأهالي بوقف العمل والبناء.

وأوضح قريوتي أنه جرى استهداف هذه المنطقة بالفترة الأخيرة بشكل كبير من المستوطنين الذين حاولوا منع المواطنين العمل بأراضيهم، كما جرى الاعتداء بالضرب على الأهالي بالمنطقة واقتلاع الأشجار.