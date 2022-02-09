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قوات الاحتلال تعتدي على أسرى في "عوفر"

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 17:49

قوات الاحتلال تعتدي على أسرى في "عوفر"
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة، بضمنها التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن "عوفر"، واعتدت على عدد منهم.

وأفاد مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، بأن "قوات القمع اقتحمت أقسام الأسرى في ’عوفر’ بصورة مفاجئة، واعتدت على مجموعة منهم، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم".

وأضاف أن "حالة من التوتر تسود أقسام السجن، وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ظل توقعات باقتحام الأقسام جميعها".

وذكر أن إدارة سجون الاحتلال "تحاول الضغط من خلال أساليب الترهيب والابتزاز على الأسرى واقتحام أقسامهم، لثنيهم عن خطواتهم النضالية، التي أعلنوا عنها وتتضمن اعتبار الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب احتجاجا على التصعيد بحقهم".

وأوضح شريتح أن "حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن ’مجيدو’، عقب تهديد إدارة السجن بفرض عقوبات عليهم، في الوقت الذي رد الأسرى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأي منهم".

وكانت الحركة الأسيرة، قد أكدت في بيان أمس الثلاثاء، "اعتبار يومي الغضب جاءا رفضا للتصعيد بحق الأسرى وعدم تنفيذ التفاهمات التي تمت بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال المتعلقة بالتراجع عن التصعيد والعقوبات المفروضة عليهم، تحديدا بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن الجلبوع أيلول (سبتمبر) الماضي".

ودعت الحركة الأسيرة في بيانها، كافة أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في معركتهم وخطواتهم التصعيدية، حتى نيل حريتهم.

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#الاحتلال الإسرائيلي
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#إسرائيل
#الأسرى

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