اعتقالات بالضفة وتدريبات عسكرية للاحتلال بالأغوار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، وذلك في وقت شرعت قوات الاحتلال بتدريبات عسكرية في الأغوار والتي تسببت بتلف مزروعات وتدمير خط مياه.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 10 فلسطينيين بينهم طفلان خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين إبراهيم حسين صلاح، ويامن أشرف صلاح، من بلدة الخضر

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: قصي مراعبة، وذياب ابراش من حي الطيرة، وعلي حامد من سلواد، ورامي اشتية من كفر نعمة.

بينما من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عمار العموي من حي العامرية، وعمار راغب صلاح من برقة.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى قيس الغول من حي رأس العامود، والشاب أسامة عليان من بلدة عناتا.

إلى ذلك، تسببت التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي في الأغوار الشمالية، بتدمير خط مياه وطريق زراعية وتلف مزروعات، في سهل "قاعون" القريب من قرية بردلة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، بأن الآليات العسكرية الثقيلة المشاركة في التدريبات العسكرية، خلفت خرابا في الأراضي المزروعة بمحصولي الثوم والبصل، وأجزاء من طريق زراعية بطول 360 مترا، وخط مياه يستفيد منه المزارعون بطول 250 مترا.

يذكر أن الاحتلال يجري لليوم الثالث على التوالي تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، تسببت بترحيل سبع عائلات فلسطينية من خربة "ابزيق" شمال طوباس.