17 وفاة و4040 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

سجلت الضفة وقطاع غزة 17 حالة وفاة و4040 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 6934 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 وفيات في نابلس ومثلها في طولكرم، 2 في جنين وواحدة في كل من سلفيت وبيت لحم والخليل.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 142، ضواحي القدس 65، طوباس 49، قلقيلية 30، سلفيت 44، بيت لحم 86، نابلس 182، جنين 119، رام الله والبيرة 205، الخليل 205، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1710، مدينة القدس 1180، بعد إجراء 10271 فحصا".

فحوصات كورونا في رام الله (أ ب)

وأضافت "بخصوص حالات الشفاء الجديدة فقد توزعت حسب التالي: طولكرم 340، ضواحي القدس 120، طوباس 65، قلقيلية 77، سلفيت 110، بيت لحم 430، نابلس 648، جنين 169، رام الله والبيرة 252، الخليل 1233، أريحا والأغوار 90، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 2400".

وأكدت الكيلة أن "نسبة التعافي من الفيروس بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى وجود 108 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 283 مصابا، بينهم 42 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أما عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد بلغ عددها في الضفة الغربية 4730 جرعة، وقطاع غزة 2751 جرعة.