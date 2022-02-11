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3 إصابات واعتقال اثنين خلال مواجهات قرب القدس

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 22:20

3 إصابات واعتقال اثنين خلال مواجهات قرب القدس
خلال مداهمات واقتحامات ليلية (توضيحية - جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصابت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين واعتقلت اثنين آخرين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وأصيب 3 شبان بعيارات مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب الجدار الفاصل بين بلدتي بدو وبيت إجزا.

وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيقين بعد الاعتداء عليهما، بتهمة المشاركة في المواجهات.

وتشهد مدينة القدس وأنحاؤها، اعتقال قوات الاحتلال بشكل يومي، إضافة إلى الاقتحامات والمواجهات اليومية.

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#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#القدس
#إصابة شبان

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