إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى و"تدفيع الثمن" بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية لعاصابات المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءات وجرائم "تدفيع الثمن" بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، ففي محافظة قلقيلية، أعطب مستوطنون إطارات تسع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية، في قرية جينصافوط.

وقال رئيس مجلس قروي جينصافوط ساهر عيد، إن مستوطنين اقتحموا القرية وأعطبوا إطارات تسع مركبات تعود ملكيتها لكل من: يوسف مصطفى بشير، ونبيل علان، ومحمد احمد عيد، وعبد الكريم احمد عيد، وناهي عبد الرحمن علان، والاشقاء، خالد وسامي ورامي عبد الرحمن بشير.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات والجدران ورسموا "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، على جرف مساحات من أراضي قرية شوفة قضاء طولكرم، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، لصالح شق طريق استيطانية.

وتعود ملكية الأراضي والأشجار المستهدفة لآل حامد من البلدة.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد لـ"وفا"، إنهم تفاجأوا صباح اليوم وعند توجههم للعمل في الأرض، بعمليات تجريف بطول كيلو متر تقريبا وفتح طريق باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي، واقتلاع أكثر من 40 شجرة زيتون منها، مشيرا إلى أن عمليات التجريف تمت في جنح الظلام.

وأضاف أن "هذه الممارسات هي استمرار للاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين في هذه المنطقة، لتحقيق أهدافها الاستيطانية وحماية المستوطنين".

وأشار إلى أنهم يتعرضون دائما وبشكل يومي لمضايقات المستوطنين الذين يهددونهم بالسلاح وطردهم من أراضيهم ومنعهم من العمل فيها، وفي كثير من الأحيان من الوصول إليها، في الوقت الذي تواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.