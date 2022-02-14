اعتقالات بالضفة ومسيرة بالدهيشة دعما لأهالي الشيخ جراح وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق، حيث شهد مخيم الدهيشة مسيرة دعما لأهالي الشيخ جراح وجنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة، حيث تخللها اعتقال 8 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وشهدت بعض المناطق بالضفة والقدس مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، حيث أصيب أحد الشبان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس.

وبحسب الهلال الأحمر، فقد أصيب شاب بجروح بالرصاص الحي في منطقة الكتف خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في بلدة أبو ديس، وتم كذلك اعتقال الشاب آدم بحر من البلدة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أنس محمود سلهب التميمي، وطارق عبد الكريم ارزيقات من بلدة تفوح، والفتى لؤي محمد بدر أبو صايمة من حلحول، والأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع من حلحول، وذلك عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واقتادتهم إلى مراكز الاعتقال.

بينما من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عبد القادر صور من مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال صقر تلحمي ريان بعد دهم منزله في بلدة قراوة بني حسان كما اعتقلت الشاب قسام عبد الله الديك بعد دهم منزله في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت.

وانطلق العشرات من الشبان في مخيم الدهيشة فجر اليوم الإثنين، بمسيرة شعبية دعماً وإسنادا لأهالي جنين الذين هبوا للدفاع عن منزل عائلة الأسير محمود جرادات منفذ عملية "حومش"، وكذلك تضامنا مع أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وجابت المسيرة شوارع وأزقة مخيم الدهيشة، وردد المشاركون الهتافات المنددة بالممارسات الإسرائيلية، وبهدم منزل الأسير جرادات، كما أشاد المشاركون بتحدي جماهير جنين في مواجهة سياسة الهدم، ورددوا الشعارات المناوئة للمستوطنين وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح.