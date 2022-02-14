الاحتلال يعتقل 7 صيادين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات الاحتلال من سلاح البحرية اليوم، الإثنين، 7 صيادين قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة؛ حسب ما قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، إن "الصيادين السبعة من عائلة الهسي، وجرى اعتقالهم خلال ممارسة أعمالهم في بحر شمالي غزة".

وبيّن أن سلاح البحرية الإسرائيلي اقتاد قارب الصيادين السبعة، وهم على متنه، إلى جهة غير معروفة.

وأفاد أحد الصيادين أن "بحرية الاحتلال لاحقت أحد مراكب الصيد قبالة شواطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة، وقامت باعتقال الصيادين واقتادتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة واستولت على مركبهم".

وتابع أن "بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه باتجاه المركب وأجبرت الصيادين على النزول في مياه البحر والسباحة نحو زورق الاحتلال"، مشيرا إلى أن "مركب الصيد يعود لأبناء الصياد رجب الهسي وعلى متنه: نهاد رجب الهسي، محمد رجب الهسي، نور رجب الهسي، محمد نهاد الهسي، محمد عبد المنعم نهاد الهسي، أحمد رشاد الهسي، ومحمود جهاد أبو عودة.

ومما يذكر أنه عادة ما يتعرض الصيادون الفلسطينيون لعمليات اعتقال ومصادرة قواربهم، وفق مؤسسات حقوقية، إضافة لانتهاكات إسرائيلية أُخرى.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

ومنذ العام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.