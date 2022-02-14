13 وفاة تأثرا بكورونا في الضفة وغزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 13 وفاة تأثرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 3 آلاف و731 إصابة، بالفيروس.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، أن "4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، 3 حالات في جنين، حالتان في رام الله والبيرة، حالة في طوباس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا".

وقالت إن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

وذكرت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 165، سلفيت 53، جنين 160، طوباس 47، قلقيلية 47، رام الله والبيرة 233، بيت لحم 79، الخليل 132، نابلس 159، ضواحي القدس 27، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1776، مدينة القدس 830".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 262 مريضا، بينهم 43 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 216، سلفيت 60، جنين 185، طوباس 63، قلقيلية 99، رام الله والبيرة 570، بيت لحم 115، الخليل 415، نابلس 481، ضواحي القدس 68، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 1115، مدينة القدس 1000".