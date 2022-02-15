الصحة الفلسطينية: 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الضفة وقطاع غزة والقدس 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 4073 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 14 حالة وفاة سجلت في غزة، 4 حالات في الخليل، حالتين في جنين، حالة واحدة في كل من رام الله والبيرة، القدس، سلفيت وقلقيلية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640 ومدينة القدس 880".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 142، قلقيلية 60، جنين 154، بيت لحم 88، طوباس 45، رام الله والبيرة 415، الخليل 363، سلفيت 65، ضواحي القدس 82، نابلس 464، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 1185 ومدينة القدس 950".

ولفتت إلى وجود 127 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 252 مريضا، بينهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

هذا، وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.