17 معتقلا بالضفة واشتباك مع الاحتلال بجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الموطنين، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 17 فلسطينيا، إذ طالت الاعتقالات العديد من الأسرى المحررين وقيادي في حركة حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة جنين، أطلق مسلحون النار، فجر اليوم الثلاثاء، على قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان أن أعداد كبيرة من الدوريات العسكرية اقتحمت جنين من كافة مداخلها، معززة بالوحدات الخاصة التي تسللت مستخدمة لوحات ترخيص فلسطينية، ونصبت كمائن في عدة مناطق.

وبينما يقوم الاحتلال بحملات دهم في عدة مناطق، شن مسلحون هجمات بالأعيرة النارية، واشتبكوا مع الاحتلال في عدة محاور في مدينة جنين.

وأفادت عائلة القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، أن العشرات من الجنود اقتحموا منزلها بعد تفجير بوابته واعتقلوا رب العائلة، وهو أسير محرر قضى عدة سنوات في السجون.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد ناجي القطري من مخيم الأمعري، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله تيسير العاروري، وعادل محمد خصيب من قرية عارورة.

وفي بلدة سنجل شمال شرق رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله سامي شبانة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت خضر عندي عجاجية من مدينة بيت ساحور، وأمجد اسماعيل زعول من قرية حوسان، ومحمد رأفت ديرية، وصقر محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وسلم الاحتلال الشاب محمد موسى العسعس من مدينة بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب، بقنبلة صوت في قدمه، إثر مواجهات اندلعت بجبل أبو رمان في الخليل، عقب اعتقال طفلين وفتى.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين الطفل تامر، والفتى مؤمن حسام أبو عيشة، والطفل محمد نضال فتحي أبو عيشة من منازلهم في جبل أبو رمان.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، ما تسبب بإصابة الشاب نزار شحادة أبو عيشة بقنبلة صوت في قدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد مشايخ من مخيم عسكر بعد أن فتشت في المنقطة الشرقية من نابلس. كما اقتحم الاحتلال عزموط، ودير الحطب، ولم يبلغ عن اعتقالات.

ومن محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال سعيد عبد الحميد شتيوي من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته بقرية كفر قدوم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي العيزرية وعناتا في محافظة القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل محمد أبو زياد، عقب دهم وتفتيش منزله، ومنزل شقيقه والعبث بمحتوياتهما من العيزرية.

كما اعتقلت الشاب زيد زكريا عليان، عقب دهم منزله وتفتيشه من بلدة عناتا، علما أنها اعتقلت شقيقه أسامة قبل أيام.