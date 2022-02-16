إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في برقة

أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق، جراء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بحسب مصادر طبية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال في بلدة برقة بمحافظة نابلس، استخدم خلالها الجيش الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورشق شبان، قوات الاحتلال، بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم تعاملوا ميدانيا مع عشرات الإصابات بالاختناق؛ جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتتعرض قرية بُرقة لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع السكان.