16 معتقلا بالضفة واقتحامات ببيت لحم وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تم تنفيذ عمليات مداهمات واقتحامات واسعة بمحافظتي بيت لحم وجنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 16 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم، منها منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وداهمت منازل: الاسير المحرر حسن نواورة، ووليد حمدان الصلاحات، واحمد برهان ضراغمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، وداهمت منزل المواطن محمد يونس ثوابتة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت الاحتلال مناطق العساكرة، وجناتا، ورخمة، وبيت تعمر، وبيت فالوح، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

فمن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين خلال اقتحامها بلدة اللبن الشرقية.

واقتحم جنود الاحتلال البلدة واعتقلوا محمود نجم عويس ومحمود علي عويس، وذلك بعد بتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما ومصادرة أجهزة الهاتف الخاصة بهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين إثنين من قرية بيتا.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطنين أيوب حماد حمايل، وأدهم غالب أبو زيتون.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس الثلاثاء، المواطن ماجد سميح أعرج دراغمة، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد أن اقتحمت البلدة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من قرية التوانة بمسافر يطا وثالث من بلدة بيت أمر.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة فضل أحمد ربعي، والمسن ربحي أحمد ربعي، بعد ان داهمت منزليهما في القرية.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة صافا شمال البلدة واقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح الطيط وفتشته وعبثت بمحتوياته واعتقلت نجل صاحب المنزل يوسف عبد الفتاح محمود الطيط.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية رمانة وبلدة جبع في جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نظام جميل عمور، والأسير المحرر زهير راشد الأحمد، بعد اقتحام رمانة ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت من جبع الشاب مروان صالح شريم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: قباطية، وعنزة، وزبوبا، والجلمة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.