أستراليا تصنف حماس "منظمة إرهابية"

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، إن رئيس الوزراء سكوت موريسون، يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي في البلاد.

وأضافت أندروز في بيان أن حكومة موريسون لا تتسامح مطلقا مع "العنف"، وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من "الإرهاب والتطرف العنيف".

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقا كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

ترحيب إسرائيلي بقرار أستراليا

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بهذه الخطوة، قائلا في بيان مقتضب "أشكر صديقي رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على اتخاذ هذا الإجراء بشأن هذه القضية، بعد حوارنا حول هذه القضية المهمة".

واعتبر بينيت، أن هذه الخطوة مهمة في الكفاح العالمي والدولي ضد “الإرهاب”.

كم رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بالخطوة الأسترالية ووصفها بـ "المهمة"، وقال في تغريدة إن "هذا الإعلان سيجعل العضوية في حماس أو مساعدتها، بمثابة جريمة ترتكب وفق القانون في البلاد".

من ناحيتها، قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، إن أستراليا اختارت مرة أخرى الجانب الصحيح من التاريخ".

على خطى أميركا وبريطانيا

وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا حماس منظمة إرهابية، كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

وفي عام 2006 فازت حماس، التي أُسست عام 1987، بأغلب مقاعد البرلمان الفلسطيني، وهو انتصار قاد إلى صراع مسلح مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وانتهى بسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وتمتلك الحركة جناحا مسلحا هو كتائب عز الدين القسام التي سبق أن نفذت كثيرا من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وخاضت العديد من المعارك معها، ردا على عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس “منظمة إرهابية” منذ وقت طويل.

كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة “الإرهاب”.