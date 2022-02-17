اعتقالات بالضفة واشتباك مع الاحتلال بجنين ونابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما سجلت إصابات خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة جنين.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة، فيما أبلغ عن إصابة شاب في الظهر والرأس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

واقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال المدينة وحاصرت عدة منازل ونصبت كمائن، حيث لوحظ انتشار للقناصة على أسطح المنازل.

وفيما بعد اقتحمت أكثر من 20 دورية المنطقة، وحاصرت عدة منازل، ووجهت نداء عبر مكبرات الصوت لشبان لتسليم أنفسهم.

وخلال الاقتحامات في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أوس العجاوي وبهاء أبو مرار.

وفي نابلس، استهدف مسلحون قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع تل، ووقع اشتباك مسلح وتبادل كثيف لإطلاق النيران بينها وبين مسلحين في حي رأس العين.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اعتقالها محمود مصباح عفوري.