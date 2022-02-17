  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة واشتباك مع الاحتلال بجنين ونابلس

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 07:54

اعتقالات بالضفة واشتباك مع الاحتلال بجنين ونابلس
اقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما سجلت إصابات خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة جنين.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة، فيما أبلغ عن إصابة شاب في الظهر والرأس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

واقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال المدينة وحاصرت عدة منازل ونصبت كمائن، حيث لوحظ انتشار للقناصة على أسطح المنازل.

وفيما بعد اقتحمت أكثر من 20 دورية المنطقة، وحاصرت عدة منازل، ووجهت نداء عبر مكبرات الصوت لشبان لتسليم أنفسهم.

وخلال الاقتحامات في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أوس العجاوي وبهاء أبو مرار.

وفي نابلس، استهدف مسلحون قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع تل، ووقع اشتباك مسلح وتبادل كثيف لإطلاق النيران بينها وبين مسلحين في حي رأس العين.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اعتقالها محمود مصباح عفوري.

بودكاست عرب 48

#جيش الاحتلال
#الضفة الغربية
#اشتباك
#جنين
#اعتقالات
#الاحتلال

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أستراليا تصنف حماس "منظمة إرهابية"
أستراليا تصنف حماس "منظمة إرهابية"

2022-02-17

إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتجنّب التصعيد في الشيخ جراح
إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتجنّب التصعيد في الشيخ جراح

2022-02-16

إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في برقة
إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في برقة

2022-02-16

الأكثر قراءة

سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها

سيدة فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"

2022-02-16
الثانية خلال ساعات: هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

الثانية خلال ساعات: هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

2022-02-16
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-02-16
مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريال مدريد

مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريال مدريد

2022-02-16

"إلعاد" تقيم مزرعة استيطانية فوق أراض فلسطينية بسلوان

2022-02-16