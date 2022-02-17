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هدم منشآت زراعية بدوما واستهداف للصيادين ببحر غزة

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 10:02

هدم منشآت زراعية بدوما واستهداف للصيادين ببحر غزة
الهدم صباح اليوم في دوما (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منشأتين زراعيتين في بلدة دوما قضاء نابلس، فيما استهدفت زوارق الاحتلال قوارب الصيادين في بحر شمال غزة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين زراعيتين تعود ملكية إحداهما للمواطن عبد الله سلاودة من بلدة دوما.

وأوضح أن الاحتلال ينفذ باستمرار عمليات هدم لمنازل ومنشآت زراعية في دوما بحجة وقوعها في مناطق (ج).

في غزة، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت بحرية الاحتلال هذا الأسبوع سبعة صيادين في ذات المنطقة قبل ان تطلق سراحهم في وقت لاحق.

وأمس الأربعاء، أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة "راس التين" الأساسية الواقعة في تجمّع "راس التين" البدوي شرق رام الله، خلال 14 يوما.

يشار إلى أن المدرسة مبنية في منطقة القبون على أراضي قرى كفر مالك والمغير وخربة أبو فلاح شرق رام الله، ويدرس فيها 50 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السادس الأساسي، من عشيرة الكعابنة وأبو الكباش، وبنيت مع بداية العام الدراسي الماضي بدعم أوروبي عبر مؤسسة GVC الإيطالية، قبل أن يخطر الاحتلال بوقف توسعتها، وهدمها.

كما سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأربعاء إخطارا يقضي بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة إذنا قضاء الخليل، فيما أقدم مجموعة من المستوطنين على اقتلاع 50 شجرة زيتون وجرف عبارات وطرقا زراعية في كفر الديك.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي، إن "قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار الفصل العنصري غرب البلدة".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضيق الخناق على المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم.

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