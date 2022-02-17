18 وفاة تأثرا بكورونا في الضفة وغزة والقدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5401 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، إن "حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة 7، نابلس 3، جنين 3، بيت لحم 4، القدس 1".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950، بعد إجراء 8623 فحصا".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 267 مصابا، بينهم 44 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.