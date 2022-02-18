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إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 20:55

إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية
من مكان الدهس (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب الطفل عثمان صبرة (12 عاما) من قرية جينصافوط بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن شرق قلقيلية، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد رئيس مجلس قروي جينصافوط، ساهر عيد، بأن "حادث الدهس وقع قرب مفرق وادي قانا شرق قلقيلية، وجرى نقل الطفل إلى أحد المشافي في مناطق الـ48 لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء محاولة الطفل المرور عبر الشارع الالتفافي رقم 55، المحاذي لأراضي القرية، والذي تمر منه مركبات المستوطنين".

وأوضح عيد أن "الطفل أصيب بكسور في الأطراف وبجراح متوسطة، ونقلته سيارة إسعاف لتلقي العلاج في المستشفى"، مشيرا إلى أن "الطفل كان يتنزه مع عائلته في تلك المنطقة، حيث يوجد على طرف الشارع محمية طبيعية وبركة مياه طبيعية".

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين محليين.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي على 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق حركة حقوقية إسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#جينصافوط
#مستوطنين
#قلقيلية
#حوادث الدهس

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