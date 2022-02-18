غزة: مقتل امرأة على يد زوجها

عثر اليوم، الجمعة، على جثة امرأة، تبلغ 31 عاما من العمر، وعليها علامات عنف داخل منزلها في حي الزيتون بقطاع غزة.

وحسب الاشتباه والمعلومات الواردة، فإن زوج الضحية أقدم على قتلها.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، في تصريح صحافي بأن "المواطنة نهى سعيد ياسين اخزيق (31 عاما) من حي الزيتون بمدينة غزة توفيت ظهر اليوم الجمعة".

وأضاف أنه "من خلال التحقيق وتقرير الطب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها (م.ي) البالغ من العمر 45 عاما، أقر باعتدائه عليها".

ولفت إلى أنه "جرى إحالة القضية والشخص المذكور إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية".