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كورونا في الضفة وغزة والقدس: 13 وفاة و2545 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 17:24

كورونا في الضفة وغزة والقدس: 13 وفاة و2545 إصابة جديدة
فحوص لكشف العدوى في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة والقدس 13 حالة وفاة و2545 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 5216 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 5 حالات وفاة سجلت في غزة، 4 في نابلس، 3 في طولكرم وحالة واحدة في بيت لحم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 31، طولكرم 82، سلفيت 22، رام الله والبيرة 116، بيت لحم 53، جنين 59، الخليل 86، نابلس 74، طوباس 9، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 1063، مدينة القدس 940".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 54، طولكرم 139، سلفيت 47، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 84، جنين 159، الخليل 495، نابلس 273، طوباس 42، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 40، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1250".

وأوضحت أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 91.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 121 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضا، بينهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#الضفة
#القدس

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