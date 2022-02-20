مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدمرون أشجار زيتون بسلفيت

أقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما قام مستوطنون بتدمير عدد من أشجار الزيتون في قرية ياسوف قضاء سلفيت، ومهاجمة رعاة أغنام في بلدة قراوة بني حسان.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع فيه، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل على اقتلاع وتكسير عدد من أشجار الزيتون في بلدة ياسوف قضاء سلفيت، وهاجموا رعاة أغنام في بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، إن المستوطنين اقتلعوا وكسروا 15 شجرة زيتون في منطقة "النصبة" شمال شرق البلدة، تعود ملكيتها للمواطن زياد جميل عبد الرازق.

وفي قراوة بني حسان، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال رعاة أغنام في منطقة "النويطف" المحاذية للبؤرة الاستيطانية "خفات يائير" المقامة على أراضي المواطنين شمال البلدة، وأطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، دون أن يبلغ عن إصابات، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ويذكر أن منطقة نبع "النويطف" في بلدة قراوة بني حسان مهددة بالاستيلاء عليها لصالح توسعة مستوطنة "غفات يائير".