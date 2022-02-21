اقتحامات للأقصى وإخطارات بهدم 5 منشآت زراعية بكفر الديك

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي أخطرت بهدم خمس منشآت زراعية في كفر الديك قضاء سلفيت.

وقالت دائرة الأوقاف إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وخلال الأسبوع الأخير، اقتحم 1243 مستوطنا المسجد الأقصى برفقة العشرات من عناصر شرطة الاحتلال والمخابرات.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

في الضفة الغربية، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم خمس غرف زراعية في كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، بأن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقة "باط الأرز" شمال البلدة، وتعود للمواطنين: نمر عزات علي أحمد، عاطف عمر علي أحمد، حبيب عوض علي أحمد، شادي عمر حبوب، ومحمد أحمد علي أحمد.

يشار إلى أن بلدة كفر الديك تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بإخطارات هدم ووقف البناء للمنازل والغرف الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.